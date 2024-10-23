Türk Askerinin Lübnan Görev Süresi Uzatıldı

Lübnan'da 92 Türk askeri bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli kararına göre oluşturulan "uluslararası barış gücünde" yaklaşık 50 ülkeden, 10 binden fazla asker görev yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapmaya 2006 yılında başladı. Her yıl tezkerenin süresi uzatıldı. Bu kapsamda son tezkere de Genel Kurul'da 6 Ekim 2023'te kabul edilmişti. Tezkerenin süresi 31 Ekim'de doluyor.

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