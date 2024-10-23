Galatasaray evinde 4 golle kükredi

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3. hafta karşılaşmasında Rams Park'ta Elfsborg'la karşılaştı.

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan sarı kırmızılılar mücadeleden 4-3 üstün ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi, Pettersson (k.k), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti. Elfsborg'da Hult, Baidoo (penaltı) ve Larsson ağları havalandırdı.

Galatasaray puanını 7 yaptı. Elfsborg ise 3 puanda kaldı.

- Okan Buruk'tan zorunlu 3 değişiklik

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son yapılan Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, deplasmanda 3-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için Elfsborg karşısında yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i oynattı.

- Icardi-Osimhen 2. kez ilk 11'de

Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ile Victor Osimhen, bu sezon ikinci kez bir maça birlikte başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 2 sezonki şampiyonluklarına önemli katkı veren Icardi ile bu sezon kadroya dahil edilen Osimhen, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

- UEFA Başkanı Ceferin, müsabakayı izledi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti.

Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti.

Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.