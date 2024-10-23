Bakanlar hastane önünde: 22 yaralıdan 7'si özel harekattan

- Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yönelik saldırı düzenlendi. 1'i kadın iki saldırganın öldürüldüğü olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Etlik Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret etti. Yerlikaya, "Güvenlik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin görüşmeleri ve buradan elde etmiş olduğu verileri, daha önceki bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman PKK terör örgütü olduğu ile ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl ama kimlik tespitleri bittikten sonra aziz milletimize açıklayacağız" dedi.

Ziyaret sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yaralılarımızın durumu iyi. Terörü lanetliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi. Yılmaz, şöyle konuştu:

'SAVUNMA SANAYİMİZ HEDEF ALINDI'

"Maalesef 5 şehidimiz, 22 yaralımız var. Yaralılarımızdan çoğu iyi durumda. Aile Bakanı ve İçişleri Bakanımızla ziyaretlerimizi yaptık. Bu hadisede şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığımız teferruatlı çalışmalarını sürdürüyor. Terör hadiselerinin mutlaka bir amacı var. Ülkemize korku salmak, halkımızın huzurunu kaçırmak. Özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısının ülkemizin savunma sanayisinde geldiği noktayı hedef alan bir terör saldırısı.

Fakat şunu açık ve net ifade etmek isteriz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, bunları bir araç olarak kullananlar, hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Savunma sanayisinde ki güçlü yürüyüşümüze de engel olamayacaklar. Kahraman savunma sanayisi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu hadiseler bizim savunma sanayisinde ki azmimizi de ülkemizin birliği hususunda hassasiyetini de arttıracaktır."

'1 YARALININ DURUMU KRİTİK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 22 yaralının olduğunu ve 1 yaralının durumunun kritik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde yaşanan terörü ve dünyadaki bütün terörü lanetliyorum. Ülkemiz hem huzur hem terör konusundaki bugün yaşadığı acıyı bir daha yaşamasın. İnsanlara gerçekten sabır diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. 5 tane şehidimiz, 22 yaralımız var. Yaralılarımızdan üç tanesini taburcu ettik. 1 tanesinin durumu kritik. Diğer yaralıların genel durumları iyi. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Acılı ailelere sabır diliyorum. Terörü, terörü destekleyenleri lanetliyorum. Bir daha böylesi acıları ülkemiz görmesin diliyorum."

'MORALLERİ YÜKSEK'

Psikososyal destek ekiplerinin sahada olduğunu, yaralılar başta olmak üzere patlamadan etkilenen vatandaşlara destek verildiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şunları söyledi:

"Öncelikle bu menfur saldırıyı gerçekleştiren tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza yaralılarımıza acil şifalar dilyorum. Yaralılarımızı ziyaret ettik. Bu hastanemizde 6 yaralımız var durumları gayet iyi. Toparlıyorlar hızlıca, moralleri yüksek. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulamak istiyorum.

Aile Bakanlığı olarak ilk dakikadan itibaren psikososyal destek ekiplerimiz hem şehit yakınlarımıza hem yaralılarımıza ve ayrıca bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bütün vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

'PKK'NIN YAPTIĞINA DAİR KUVVETLİ KANAATE SAHİBİZ'

Saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğine dair kuvvetli kanaate sahip olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bize bu menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini lanetliyoruz. Hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklar. 5 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. 22 yaralıdan 7 si özel harekattan ve hepsi iyi durumda.

Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve sekiz arkadaşı, eylemi gerçekleştiği yerlerde çalışmalarını titizlikle yapıyorlar. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu olayın açığa çıkartılması için ayaktadır. Biz bir kadın ve erkek teröristin kimliklerini belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlanır tamamlanmaz açıklayacağız. Daha önce yapmış olduğumuz açıklamada olduğu gibi ilk andan itibaren güvenlik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin görüşmeleri ve buradan elde etmiş olduğu verileri, daha önceki bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman PKK terör örgütü olduğu ile ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl ama dediğim gibi netleşmesi kimlik tespitleri bittikten sonra aziz milletimize açıklayacağız. Biz terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."