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Bakan Yerlikaya: Şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 21:43, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 22:25
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Bilkent Şehir Hastanesinde, terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırıda yaralanan 7 kişinin bu hastanede bulunduğunu belirterek, yaralıların 4'ü ile görüştüklerini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Bilkent Şehir Hastanesindeki doktorlara özenli çalışmaları için teşekkür eden Yerlikaya, "Maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor, 1 hastamız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere, dolayısıyla 19 yaralımızın tedavisi süreçleri hastanelerde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 19 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 1'inin Bilkent Şehir Hastanesi, diğerinin Etlik Hastanesinde tedavi gördüğü bilgisini paylaşarak, Etlik'e de giderek ziyarette bulunacaklarını bildirdi.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yerlikaya, "Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın. Hekimlerimize, başından beri büyük bir hassasiyet gösteren valimize ve il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TUSAŞ'ın önündeki açıklamalarında biri kadın 2 teröristin ölü ele geçirildiği bilgisini verdiğini anımsatan Yerlikaya, "Kimlik çalışmaları, parmak izi ile ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı gibi bilgileri bizler vereceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Savunma Bakanı'mızın açıklamalarını da işittik. Biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile birlikte bunları tekraren sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz, terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ideali ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz terörün nefesini kesmek onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, bütün aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tekrar tedavi sürecinde olan bütün yaralılarımıza da Cenabıallah'tan acil şifalar diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum, ruhları şad olsun diyorum, tüm yakınlarına teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarına da ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum."

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