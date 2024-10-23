İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 80 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da durdurulan lastik botlardaki 4'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da 80 düzensiz göçmen yakalandı.

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