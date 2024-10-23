Dünya Bankası, tarım finansmanını 9 milyar dolara çıkaracak

WASHINGTON (AA) - Dünya Bankası, tarımsal finans ve tarımsal işletme taahhütlerini 2030 yılına kadar yılda 9 milyar dolara çıkaracağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, sektör için kapsamlı bir ekosistem yaratma hedefiyle tarımsal ticarete yaklaşımda stratejik bir dönüşüme gidildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda tarımsal finans ve tarımsal işletme taahhütlerinin 2030'a kadar ikiye katlanarak yıllık 9 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

Yeni yaklaşımla gelecek yıllarda yüzde 60 artması beklenen gıda talebinin değerlendirilerek gelişmekte olan pazarlardaki kritik iş ihtiyacına yanıt verilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, tarımsal üretkenlikteki ve gelirlerdeki artışın istihdama, gelirleri artırmaya ve gıda ile beslenme kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacağı ifade edildi.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga da "Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdamın İtici Gücü Olarak Tarım ve Gıda" etkinliğindeki konuşmasında, gıda üretiminin ve verimliliğin nasıl artırılacağını, su kıtlığı, gübre, altyapı ve finansman konularının nasıl çözüleceği gibi zorlukları her açıdan incelediklerini aktardı.

Banga, yeni bir çalışma şeklini yeni bir yatırım seviyesiyle birleştirdiklerini ifade etti.

Bir dönüm noktasında olunduğunu ve bugün seçilecek yolun geleceği belirleyeceğine dikkati çeken Banga, tarım ve tarımsal işletmeyi dönüştürerek yarının gıda sisteminin oluşturulabileceği, yaşam standartlarının yükseltilebileceği ve istihdam yaratılabileceğini vurguladı.