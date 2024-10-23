'TUSAŞ saldırısı nedeniyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti'
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ saldırısı nedeniyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 22:38, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 22:39
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin de ertelendiğini açıkladı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."