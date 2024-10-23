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3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının öldürülmesinde 3 polise beraat istemi

Kayseri'de, sağlık ekiplerinin çağrısı ile olay yerine gelen 3 polis memuru ile 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar bozukluk hastası İsmail Tatar'ı (38) tabanca ile etkisiz hale getiren polis memurları Ahmet T., Cengizhan Ç. ve Kadir Ç.'nin 'Kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, sanık polis memurlarının meşru müdafaa kapsamında beraatlerine karar verilmesini istedi. Duruşma, karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 23:52, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 23:53
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3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının öldürülmesinde 3 polise beraat istemi

Olay, 19 Kasım 2022'de saat 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Bipolar bozukluk hastası İsmail Tatar sinir krizi geçirince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri de Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin yardım çabası sırasında Tatar, eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı. Tatar, polisler tarafından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Tatar ile diğer yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Tatar, hastanede hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre; Tatar'ın bel altından birden fazla kurşunla vurulduğu belirlendi. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

2 YIL SÜREN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 2 yıl süren soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Olayı meşru müdafaa kapsamında değerlendiren savcı, hazırladığı iddianamede, tutuksuz polis memurları Ahmet T., Cengizhan Ç. ve Kadir Ç. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açtı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanan polis memurları hazır bulundu. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, Tatar'ı etkisiz hale getirmek için ateş ettiklerini, öldürme amaçları olmadığını söyledi. 3 sanık ayrıca, İsmail Tatar'ın kapıyı açtığında 2 polis arkadaşlarına bıçakla saldırdığını belirterek, takviyeye gelen ekibi de Tatar'ın yaraladığını, ardından da biber gazı ve cop kullandıklarını ama Tatar'ın yine durdurulamadığını, bu yüzden de ateş ettiklerini söyledi. 19 tanığın dinlendiği duruşmada, savcı mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı, sanıkların meşru müdafaa hükümleri kapsamında beraatlerine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, ölen Tatar'ın ailesinin avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemeleri üzerine karar vermek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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