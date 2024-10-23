Kurtulmuş: Terör, Türkiye topraklarında yer bulamayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Gazetecilerin sorularına cevaplayan Kurtulmuş, "Türkiye'nin önünü tıkamak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz" dedi. Türkiye'nin, savunma sanayii alanında en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah teröre karşı bu mücadelede yekvücut olarak bir ve beraber olarak, sadece oradaki iki tane terörist değil, o iki tane teröristi oraya gönderen irade, onları destekleyen, onlara siyasi destek veren, onlara askeri destek veren, onlara lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz ve onlara karşı da mücadelemizi devam edeceğiz.

Bu mücadelenin en önemli yanı ise özellikle savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor; Türkiye demek ki milli savunma sanayinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir. Yekvücut olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek dünyada savunma sanayindeki en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğiz"