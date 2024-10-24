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24 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

24 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 00:02
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24 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer alacak, Genişletilmiş BRICS Oturumu'na katılacak.

(Kazan)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan Adalet Bakanlığında heyetler arası görüşmeye iştirak edecek, Ulusal Yargı Ofisi Başkanı György Senyei ve Ulusal Yargı Konseyi Başkanı Peter Szabo ile bir araya gelecek.

(Budapeşte)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler izleniyor.

(Pensilvanya/Washington/New York)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/22.00)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.

(Lyon/22.00)

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Celje/19.45)

4- THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/21.30)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında; E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımını ağırlayacak, K Grubu'nda Beşiktaş ise Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibine konuk olacak.

(Muğla/19.00/Namur/21.30)

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