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FETÖ elebaşını Pensilvanya'da gömme hazırlıkları sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürerken, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 07:18, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:12
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FETÖ elebaşını Pensilvanya'da gömme hazırlıkları sürüyor

Anadolu Ajansının (AA) edindiği hava görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülüyor. Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı. Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.

Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi. Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.

Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü. Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

- FETÖ kampında hareketlilik artıyor

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor. Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

Örgüt üyesi bazı isimler sosyal medyada, elebaşı Gülen'in, Pensilvanya'daki karargah binasında sınırlı sayıda örgüt mensubunun katılımıyla gömüleceği yönünde paylaşımlar yapmıştı.

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