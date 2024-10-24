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Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?

MHP liderinin, Öcalan çıkışını Cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde yaptığına dikkat çeken AK Parti kaynakları "Bahçeli duvarları yıktı, ezberleri bozdu" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 07:35, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:43
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Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkışı bütün siyasi dengeleri altüst ederken, bu konu hem Türkiye içinde hem de Batı başkentlerinde en önemli gündem maddesi haline geldi. Bahçeli'nin önceki gün MHP grup toplantısında yaptığı açıklamada 'Kitabın ortasından konuşacağım' diyerek, Öcalan'ın 'tecridinin kaldırılması ve PKK'ya silah bırakma çağrısı' yapmasına yönelik sözleri AK Parti kulislerinin de en önemli konu başlığı oldu. AK Partililerin yaptığı değerlendirmelerde Bahçeli'nin kritik zamanlarda, kritik çıkışlar yaptığına dikkat çekiliyor ve son açıklamasının da bu kapsamda görülmesi gerektiği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI BİLİYORDU

Kulislerde, Bahçeli'nin bu açıklamasının 'Cumhurbaşkanın bilgisi olmadan' yapılmış olması ihtimali çok düşük olarak görülüyor ve "Cumhurbaşkanı'nın haberinin olmaması mümkün değil. İbrahim Kalın ve Hakan Fidan dahil, bazı değerlendirmeler olmuştur. Bu birden bire ortaya çıkan ve durduk yere yapılan bir açıklama değildi. Bu bir denklemdi. El sıkma ile başlayan ve aşama aşama yürütülen bir süreçti. Bahçeli duvarları yıktı, ezberleri bozdu" değerlendirmeleri yapıldı.

BATI BAŞKENTLERİ TAKİPTE

Bahçeli'nin açıklamaları ile birlikte muhatabın artık Öcalan olduğu, çok kısa vadede Öcalan'ın 'Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım' şeklinde bir açıklama yapacağı da konuşuluyor. AK Partililerin yaptığı yorumlarda "Küreselcilerin mi yanındalar yoksa sorunun çözümünü mü istiyorlar, göreceğiz. Kimin kiminle iş tuttuğu bu süreçte görülecek. Herkesin pozisyonu ortaya çıkacak. Herkesi bir karar almaya zorlayan bir süreçteyiz. Emin olun şu anda tüm batı başkentlerinde ve büyükelçilerde bu konu konuşuluyordur. Bahçeli çok kritik bir süreçte önemli bir çıkış yaptı. Türkiye tehdit altında derken sınırlarımıza dayanacak İsrail tehdidinden bahsediyoruz. Ayrıca DEM Parti ve PKK'nın elindeki koz da alınmış olacak. Çünkü bugüne kadar sarıldıkları şey 'Öcalan tecrit altında' teziydi. Şimdi ne diyecekler göreceğiz" görüşü dile getiriliyor. Öte yandan, Öcalan'ın yeğeni, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı'ya gitme talebi de kabul gördü. Öcalan'ın dün Abdullah Öcalan'la görüştüğü iddia edildi. Ancak bu görüşmenin Bahçeli'nin açıklamaları ile aynı döneme denk gelmesinin 'tesadüf' olduğuna vurgu yapılıyor.

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