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Depreme dev bütçe! Hükümet harekete geçti, dönüşecek bina çok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Deprem bölgesine 450 bin civarında konut yapılıyor. Sadece merkezi yönetim bütçesinden iki senede 70 milyar dolar civarında bir harcama oldu. Bu büyük yük, gelecek yıl itibarıyla azalacak" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 07:44, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:22
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Depreme dev bütçe! Hükümet harekete geçti, dönüşecek bina çok

Deprem sonrası yapılan harcamaların önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Sanki 'depremin etkisi bitti' gibi bir algı var ama öyle değil, asıl harcamayı şu anda yapıyoruz" dedi. TBMM'de bir grup gazeteciyle bir araya gelen Yılmaz, deprem harcamaları ve savunma sanayii ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, özetle şunları söyledi:

450 BİN KONUT YAPILIYOR

Sanki 'depremin etkisi bitti' gibi bir algı var ama öyle değil, asıl harcamayı şu anda yapıyoruz. 450 bin civarında konut yapılıyor. Bir taraftan da altyapıları inşa ediliyor. TOKİ, yeni bir alan inşa ediyor oraya. Doğalgazı, hastanesi, altyapı yatırımları olacak. Sosyal ekonomik olarak bölgeyi canlandırma, vergisel avantajlar teşvikler bütün bunlar mali sonucu olan kararlar. Dolayısıyla baktığımız zaman muazzam bir harcama söz konusu. Bunun da büyük kısmı, 2023 ve 2024'e denk geliyor. Sadece merkezi yönetim bütçesinden iki senede 2024 fiyatları üzerinden 2,6 trilyonluk bir harcama oldu. Bu muazzam bir rakam aşağı yukarı 70 milyar dolar civarına denk geliyor. Gelecek yıldan itibaren bu harcamalara olan ihtiyaç da azalacak. Buna mahalli idareler harcaması, İller Bankası, özel sektör, fonlar dahil değil. Dolayısıyla büyük bir yük ama gelecek yıl itibari ile bu yük azalıyor.

DÖNÜŞECEK BİNA ÇOK

Epeyce bir bina dönüştü ama hala dönüşmesi gereken çok sayıda binamız var. Bingöl'den örnek vereyim; fay hatlarının kesiştiği bir il. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesiştiği çatalda. Deprem bilimcileri de Erzincan-Bingöl sınırında maalesef deprem bekliyorlar. Ama Bingöl'de ne yaptık? Mesela son 20 yılda Bingöl özelinde söylüyorum; toplam bina yapı stokunun yüzde 75'ini yenilemişiz. Hala eski yapılar var yüzde 25'in içinde. Yeni yönetmeliklere göre yüzde 75'i yenilenmiş durumda bunu zaman içinde yüzde 100'e çıkarmamız lazım. Bu noktada da bu hükümet döneminde önemli gelişmeler oldu biliyorsunuz. Bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurduk, eskiden bir genel müdürlüktü. Önümüzdeki dönemde ne yapıp edip bizim kalan yapı stokunu da dönüştürmemiz lazım. Yapı dönüşümü için sadece merkezi bütçeden 584 milyar lira ayrıldı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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