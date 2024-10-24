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Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok kente sağanak uyarısı

Meteorolojinin yaptığı değerlendirmeye göre; ülke genelinde sıcaklıkların 3 derece artması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 07:58, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:33
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Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, , İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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