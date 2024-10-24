Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim

Hastanelerde yoğun bakıma alınan yeni doğanların sağlık durumu için yeni algoritma devreye alınıyor. Yapay zekanın da kullanılacağı yeni modellemede yoğun bakıma alınan yeni doğanların sağlık durumu için teyit mekanizması da kurulacak. Bu çerçevede, yeni doğanın yoğun bakım ünitesindeki durumu, bu üniteye sevk gerekçesi o yerleşim birimindeki en üst sağlık otoritesi tarafından takip edilecek. Yoğun bakıma sevk kararı bu otoritenin onayı alınmaksınız işleme sokulmayacak. Yoğun bakıma hızlı sevklerde ise bu teyit mekanizması süreci denetleyecek, yoğun bakımın gerekmediği hallerde ise gerekli işlemleri yapma sorumluluğuna sahip olacak.

YAPAY ZEKA DA KULLANILACAK



Öte yandan bu modellemede, yapay zekadan yararlanılacak. Tedavi dışı bir işlem yapılıyorsa müdahale edilecek. Aynı zamanda sistem başarılı tedavilerin diğer kurumlara örnek olması için de kullanılacak.

ORTAK HAVUZDA TOPLANACAK



Devlet hastanesi, özel hastane ve üniversite hastanelerindeki durumlar ortak bir havuzda toplanacak. Aynı durumdaki bebeklerin durumu da bu sayede izlenebilecek. Sağlık sistemindeki aksayan ayaklar daha yoğun denetimle tespit edilecek. Konuya ilişkin önlemler yasayla değil yönetmelik çerçevesinde düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Partili doktor milletvekilleriyle önceki gün bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, yeni doğan çetesini anlattı ve bir daha bu tür olayların yaşanmaması için alınacak önlemleri sıraladı:

*Yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere hastaneler sıkı bir denetime tabii tutulacak.

*Denetim sıklıkları artırılıp daha caydırıcı olması sağlanacak.

*Yoğun bakıma sevk kriterleri yeniden belirlenecek. Yoğun bakımlarda teyit sistemi uygulanacak

*Teyit mekanizmasının çalışmasında özel bir yöntem geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Öne çıkan alternatife göre bebeğin gerçekten yeni doğan yoğun bakım ünitesine sevk edilmesi gerekiyor mu, ünitede kaç gün kalmalı, hangi tedavi yöntemleri uygulanmalı gibi temel sorular uzman isimlere sorulacak.

*Sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim birimindeki üst düzey sağlık birimine iletilerek karara bağlanacak.

*Erişkin ya da yeni doğan hastanın belli bir sürenin üzerinde yoğun bakımda kalmaya devam edip etmemesi gerektiğine de yine sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim birimindeki üst düzey sağlık birimi karar verecek.

*Yoğun bakıma hızlı sevklerde ise bu teyit mekanizması süreci denetleyecek, yoğun bakımın gerekmediği hallerde ise gerekli işlemleri yapma sorumluluğuna sahip olacak.

UĞUR DUYAN