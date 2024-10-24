Bahçeli, Öcalan çağrısı ile altı mesaj verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a dönük çıkışı başkent kulislerinin bir numaralı gündemi oldu. Ankara'da Bahçeli'nin, Parti Grubu'nda söylediği "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleri tartışılıyor. MHP, Bahçeli'nin bu çıkışını tarihi bir dönüm noktası olarak yorumluyor.

AÇILIM ÇAĞRISI DEĞİL

MHP kulislerinde, Bahçeli'nin yaptığı çağrının bir 'açılım' olmadığına özellikle dikkat çekiliyor. Bölgede yaşanan sorunlar dikkate alındığında dünya düzenin yeniden kurulmaya çalışıldığı bu ortamda bölgesinde lider olan Türkiye'nin küresel düzende de söz sahibi olmak istediği, bu nedenle de terörü tamamen gündeminden çıkarmak için bu açıklamayı yaptığı belirtiliyor.

'İNİSİYATİF BİZDE' MESAJI

Bahçeli'nin bu sözlerle ABD başta olmak üzere Batı'ya "Mesele bizim meselemiz" mesajı verdiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra terör örgütüne de "ABD'nin İsrail'in adamı olmayın, gelin bizimle konuşun. Bölgede denklemi biz kurarız, inisiyatif bizde" mesajı verdiği vurgulanıyor.

PYD'YE KARŞI ÖN ALMA

İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasına karşın Bahçeli'nin bu adımı attığı da konuşulanlar arasında. İsrail'in Şam'ı hedef alması durumunda bölgede PYD ve YPG üzerinden bir yapı kurulması tehlikesine karşın Bahçeli'nin ön aldığı belirtiliyor. Bölgede terör örgütleri vasıtasıyla kurulacak büyük oyunu bozma olarak değerlendiriliyor.

MÜCADELEYİ MEŞRULAŞTIRACAK

Bahçeli'nin bu çağrıyı terörle mücadelede Türkiye'nin elini rahatlatmak için yaptığı da belirtiliyor. Bahçeli'nin "Biz elimizden geleni yaptık, ama terör örgütü bildiğini okuyor" mesajı verdiği, bu nedenle de terörle mücadelenin daha meşru hale geleceği ifade ediliyor.

DEM PARTİ'Yİ SINAMA

Bahçeli'nin Öcalan üzerinden siyaset yapan DEM Parti'yi de sınamak istediği bir diğer yorum. Öcalan'ın DEM üzerindeki etkisini tartmak istediği yorumları da yapılıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Terörle mücadelenin ülkeye olan yükünü hatırlatan Bahçeli'nin, "Terörle mücadeleyi tamamen bitirmiş olalım, biz işimize gücümüze bakalım. Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanalım" mesajı verdiği belirtiliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır" mesajını paylaşmıştı.

Urgan polemiği

İYİ Parti ve MHP arasında urgan polemiği yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Dervişoğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin 2007 seçimlerinde Erzurum'da urgan fırlatmasına göndermede bulundu. MHP'li Feti Yıldız'ın "22 Ekim milat olacak" sözlerini anımsatan Dervişoğlu, "Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi başköşede başının ucuna as" ifadelerini kullanıp, elindeki urganı fırlattı.



ODASINA ASACAK

Bu olayın üzerine MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, Devlet Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı urganı İYİ Parti grubundan istediğini söyledi. Kaya, "O ipi aldıktan sonra da Genel Merkez'deki makamına asacağını öğrendik. Orada da tutacak bu ipi" dedi. Dervişoğlu, Bahçeli'nin urganı istemesine ilişkin olarak, "Urganı değil konuşmamı asın. Vatandaşın biri urganı almıştır tahminim. Bulunursa gönderilebilir. Bulunduğu takdirde Devlet Bey'e veririm" dedi. Ardından grup konuşmasından 4 saat sonra, İYİ Partililer MHP Grubu'na urganı teslim etti.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı. Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin logosunun bulunduğu karton çantayı ipe astığı görülen paylaşımda, şu ifadeler kullandı: "İYİ Parti Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı."

Tehlikeler barındırıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün başladığı Güneydoğu turu kapsamında Diyarbakır'da konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çıkışına değinen Özel Bahçeli'nin açıklamalarıyla önemli bir eşikte olunduğunu vurguladı. Özel, "Kürtlerin yaşadığı sorunlar sadece bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla değil, 86 milyonun temsilcilerinin parlamentoda oturmasıyla, konuşmasıyla, demokratik siyasetin önünün açılmasıyla ve kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülebilecektir. Bugün Cumhur İttifakı'nın Kürtlerin sorunlarını görmediği, gündemine almadığı, alelacele bir şeyler yapmaya çalıştığı süreç, son derece riskler, tehlikeler barındırmaktadır" diye konuştu.

NUR BANU ARAS