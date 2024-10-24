İsrail ordusu Suriye'ye saldırdı: 1 asker öldü, 7 asker yaralandı

Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Sponsorlu İçerik
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
İstinaf mahkemesi, 'topuk kanı'yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
İstinaf mahkemesi, 'topuk kanı'yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail ordusu Suriye'ye saldırdı: 1 asker öldü, 7 asker yaralandı

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki bir konuta ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 08:26, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:59
Yazdır
İsrail ordusu Suriye'ye saldırdı: 1 asker öldü, 7 asker yaralandı

Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bu kez Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun başkent Şam'ın merkez mahallesi Kafr Sousa'daki bir konuta ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, ayrıca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. İsrail ise saldırılarla ilgili açıklama yapmadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber