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Benzin ve motorine zam bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatında artışa gidilmesi bekleniyor.

Haber Giriş : 24 Ekim 2024 08:42, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:42
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Benzin ve motorine zam bekleniyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Ekonomim'in haberine göre; 25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 TL civarında zam gelmesi bekleniyor.

Peki, 24 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 24 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin litre fiyatı: 41,91 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,70 TL

Motorin litre fiyatı: 41,85 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 42,44 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,69 TL

Motorin litre fiyatı: 42,94 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

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