Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 firari şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 12 firari şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 08:58, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:59
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 12 firari şüpheli gözaltına alındı.