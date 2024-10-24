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İstismara oyun dediler! Bakanlık minik Şeyma için harekete geçti

Batman'da 8 yaşındaki çocuk direkte asılı halde bulundu. Adli tıp raporu, biri çocuk 3 kişinin Şeyma'yı istismar ettiğini belirtti. Ancak daha sonra çıkan ikinci raporda 'sperm bulgusunun' sehven yazıldığını istismarın olmadığı öne sürüldü. Bakanlık olaya el alttı ve soruşturma yeniden açıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 09:40, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:17
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İstismara oyun dediler! Bakanlık minik Şeyma için harekete geçti

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aile üyelerinin adının karıştığı korkunç cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşurken aynı yaştaki Batmanlı Şeyma gündeme oturdu.

Korkunç olay Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. İlçede geçtiğimiz ocak ayında yaşanan olayda 8 yaşındaki Şeyma S., evlerinin bahçesindeki direkteki ipe asılı halde bulundu.

YATAĞA BAĞIMLI OLDU
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun iki defa kalbi durdu. Şeyma S., doktorların müdahalesiyle tekrar yaşama döndürüldü ancak Şeyma, konuşma yetisini kaybederek yatağa bağımlı kaldı.

RAPOR KARMAŞASI
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından olay yerinden ve biri çocuk, 3 erkek kıyafetlerinde inceleme yapıldı. Alınan ilk adli tıp raporunda hem kıyafetlerde hem de Şeyma S'nin genital bölgesinde sperm saptandı. Ancak adli tıp raporunda hata çıktı. Çocuğun genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığının anlaşıldığı, bunun üzerine ikinci kez alınan raporda herhangi bir istismara rastlanmadığı Adli Tıp raporuyla soruşturma dosyasına gönderildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Şeyma'nın istismara uğradığıyla ilgili başka delil elde edilemedi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

KORKUNÇ OLAYA OYUN DEDİLER!
Kararda "Olay günü mağdur ile aynı evde bulunan annesinin ve kardeşlerinin beyanları ile olayın meydana geldiği yerin özellikleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mağdurun oyun oynarken bahçelerindeki direkte asılı halde bulunan ipi oyun maksadıyla boynuna dolaması sonucunda olayın gerçekleştiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞEYMA DEVLET KORUMASINA ALINDI
Olayın duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti. Bunun üzerine soruşturma dosyası yeniden açıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, olayın ardından konuşma yetisini kaybeden ve yatağa bağımlı yaşayan çocuğun bakanlık gözetimine alındığını duyurdu.

Bakan Göktaş, "Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir" dedi.

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