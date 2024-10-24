YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı 2024-YDS/2 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 10:05, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:05
3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI