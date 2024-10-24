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TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!

Ankara Kahramankazan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı. Saldırı sonrası TUSAŞ tesislerinden çıkan bir çalışanının "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" sözleri dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 10:26, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:09
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

TUSAŞ ÇALIŞANI: HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi.

Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

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