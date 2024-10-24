İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı
ÖSYM Başkanlığı, 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını seçme sınavı başvurularının başladığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 10:36, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:50
2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2024-İcra), 7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-İcra Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI