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Dolar güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,2620 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 10:43, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:55
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Dolar güne yatay başladı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 34,2850'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 34,2520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 37,0040'tan, sterlin/TL de önceki kapanışa paralel 44,3650'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler artıyor.

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ve bilanço sezonunda büyük şirketlerin finansal sonuçlarından alınan olumlu sinyaller ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterirken, bu durum enflasyonun öngörülenden daha yavaş güç kaybedebileceği ihtimalini öne çıkarıyor.

Bununla birlikte, ABD'deki başkanlık seçimlerinde iki adayın da kritik eyaletlerde birbirine oldukça yakın oy alacağına ilişkin anket sonuçları siyasi belirsizliği artırırken, piyasalarda risk iştahının günden güne güç kaybettiği görülüyor.

Söz konusu belirsizlikler dolar talebinin güçlenmesine neden olurken, satış baskısının enflasyon endişelerinin de yeniden öne çıktığı bu dönemde tahvil piyasalarına da yansıdığı göze çarpıyor.

Dolar endeksi dün, 29 Eylül'de gördüğü 100,9 seviyesinden yaklaşık yüzde 4,5 yükselerek 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 104,6'ya çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yaklaşık 3 ayın zirvesi olan yüzde 4,26'ya ulaştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar önemli oranda geriledi. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesine kadar gerilerken, geçen hafta piyasalardaki fiyatlamalarda aralık ayındaki faiz indirimine de kesin gözüyle bakılıyordu.

Öte yandan, dün açıklanan Fed'in Bej Kitap raporunda son haftalarda neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik görüldüğü, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğü belirtildi.

Analistler, siyasi belirsizlikler, enflasyon endişesi ve Fed'in öngörülenden daha yavaş faiz indirme olasılığının piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek yatırımcıların en azından seçimler sonuçlanana kadar "bekle-gör" tutumunu takınabileceğini aktardı.

Günün geri kalanında, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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