HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı 2024-HMGS ve 2024-İYÖS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 11:06, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:06
29 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2024-İYÖS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI