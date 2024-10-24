Bakan Güler: Kuzey Irak ve Suriye'de 47 terör hedefi imha edildi
Milli Savunma Bakanı Güler: "29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 11:23, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:23
Milli Savunma Bakanı Güler: "29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."