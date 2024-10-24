Bakan Güler: Kuzey Irak ve Suriye'de 47 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanı Güler: "29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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