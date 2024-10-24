İzmir'de bir kişi eşi ve üvey kardeşini öldürdü

Zanlı M.T'nin ilk ifadesinde, H.T. ile İ.A. arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dirmil Mahallesi'nde yaşayan M.T. (37), evinde karısı H.T. (35) ile üvey kardeşi İ.A'ya (44) av tüfeği ile ateş açtı.

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