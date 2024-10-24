Ali Yalçın'dan emekli memurlara sendikal örgütlenme hakkı talebi

Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Sponsorlu İçerik
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
İstinaf mahkemesi, 'topuk kanı'yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
İstinaf mahkemesi, 'topuk kanı'yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın'dan emekli memurlara sendikal örgütlenme hakkı talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmalı, aynı şekilde emekli kamu görevlilerinin de fiilen çalıştıkları dönemde bulundukları hizmet sınıfları esas alınarak kamu görevlileri sendikalarına üyeliklerinin devam edebilmesinin önü açılmalı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 12:34, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:55
Yazdır
Ali Yalçın'dan emekli memurlara sendikal örgütlenme hakkı talebi

Yalçın, Memur-Sen tarafından bir otelde düzenlenen "Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli"nin açılışında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'de 2,5 milyonu memur emeklisi olmak üzere toplam 16 milyon emekli bulunduğunu belirten Yalçın, emeklilerin mali yönden çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Memurlarda görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makasın çok açıldığına vurgulayan Yalçın, emeklilerin itibarını korumak için mevcut durumun düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Toplu sözleşmeden etkileniyorlar ama sözleşmeyi etkileyemiyorlar"

Yalçın, toplu sözleşmenin sonuçlarından etkilenen memur emeklilerinin sendikal örgütlenme hakkına sahip olmamaları nedeniyle toplu sözleşmeleri etkileme güçlerinin bulunmadığına dikkati çekerek, bu durumun çok büyük çarpıklık olduğunu ifade etti.

Memurlara verilen seyyanen zammın, emekli memurlara verilmediğini anımsatan Yalçın, "Bu sorunun aşılması gerekiyor. Mevcut kamu görevlilerinin tüm ücretlerinin de emekli keseneğine tabi tutularak emeklilikte ücretlerinin düşmemesi gerekiyor. Tıpkı işçilerde olduğu gibi. Bu son derece önemli." diye konuştu.

Emeklilerin örgütlenmekten başka seçenekleri olmadığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Kanundaki kısıtlama, bu haliyle Anayasa'nın 51'inci maddesinin ruhuna, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimine, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı gibi ILO'nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmelerine de aykırı. Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli. Gerek uluslararası gerekse de ulusal düzenlemelere bakıldığında, emeklilerin sendika kurmasının yasak olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yok. Bir şey yasak değilse serbesttir."

Emekliye sendikal örgütlenme hakkı vermemenin, "Emekliye hakların için mücadele etme" anlamı taşıdığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Emekli kamu görevlilerinin aktif çalışma döneminde üyesi oldukları sendikalarda üyeliklerinin devam edebilmesi konusunda 4688 sayılı yasada yapılabilecek bir ibare değişikliği, torba kanuna konulacak bir değişiklik bu anlamdaki sorunu çözebilir. Çünkü emeklilerin masadan etkilenip, masayı etkilemeyen bir pozisyonları var. Bu açıdan toplu sözleşmede temsil edilebilmeleri, örgütlenme haklarının verilmesine bağlı. Örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmalı, aynı şekilde emekli kamu görevlilerinin de fiilen çalıştıkları dönemde bulundukları hizmet sınıfları esas alınarak kamu görevlileri sendikalarına üyeliklerinin devam edebilmesinin önü açılmalı."

- "Sendikal hakkın savunulması, insan hakkının savunulması anlamında"

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına değinerek, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Panel konusunun çok önemli olduğunu ifade eden Hassan, sendikal hakkın savunulmasının, insan hakkının savunulması anlamına geldiğini dile getirdi.

Hassan, insanların emekliliklerini haysiyetli bir biçimde geçirmelerinin önemli bir sosyal değer olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız'ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Alpay Hekimler, Doç. Dr. Canan Erdoğan, Doç. Dr. Melike Özge Çebi Buğdaycı, Dr. Esra Özen'in katılımıyla "Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli" düzenlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber