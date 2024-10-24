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Erdoğan: Bu alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 12:45, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:35
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Erdoğan: Bu alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu.

Burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, misafirperverliği ve daveti için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti ve kendisini başarılı ev sahipliği dolayısıyla kutladı. Erdoğan, ocak ayı itibarıyla dönem başkanlığını üstlenecek Brezilya'ya şimdiden başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." diye konuştu.

- "Fevkalade isabetli buluyoruz"

Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, zirve için belirlenen "adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" temasını bu nedenle fevkalade isabetli bulduklarını söyledi.

Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği bugünün şartlarında ikinci dünya savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmaların kendilerinden bekleneni veremediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak böylesi bir ortamda 'daha adil bir dünya mümkündür' şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.

Türkiye, Avrupa Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına kadar pek çok uluslararası kuruluş ile Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesidir. G20'nin ve MIKTA'nın da aktif üyesiyiz. Afrika Birliği ve ASEAN'la ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğuyla işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız."

- "Mezalimi daha da ileriye taşımıştır"

Küresel bir adil düzen ve kalkınmanın ancak sınırlar ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabileceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutum, hukuk, vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı, Gazze'de soykırıma uğramaktadır. İsrail, Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşımıştır. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramaz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır. Bu vesileyle Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin sürmesi, bu ülkeyi saldırılarında daha da pervasız hale getiriyor. BM nezdinde İsrail'e silah atışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz değerli dostlarımın bu hususta sağlayacakları desteğe güveniyorum. Hep beraber el ele vererek coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşlarını bir an önce durduralım diyorum."

Toplantının insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen ve zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini Rusça teşekkür ederek tamamladı.

Oturum öncesinde Erdoğan, diğer liderlerle aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, platforma gelişi sırasında devlet başkanlarını selamlarken, ön sırada yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Ould Ghazouani ile tokalaştı.

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