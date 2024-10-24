Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'dan ayrıldı

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberlerindeki heyet de Tataristan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'ndan, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.

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