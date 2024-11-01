Memuriyet öncesi rahatsızlık derecesi görevde iken artarsa malulen emekli olunabilir mi?

Vergi borcu ve cezası bulunan mükellefler ilan edildi
Vergi borcu ve cezası bulunan mükellefler ilan edildi
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı
MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması
Fırıncılar odası başkanı açıkladı: Ekmeğe zam var mı?
Fırıncılar odası başkanı açıkladı: Ekmeğe zam var mı?
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
20 saat boyunca silah dolu çantayla gezdiler
20 saat boyunca silah dolu çantayla gezdiler
Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!
Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!
Aralık'ta başlayacak! Gözler asgari ücret sürecinde
Aralık'ta başlayacak! Gözler asgari ücret sürecinde
Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?
Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
2025 hac kuraları çekildi
2025 hac kuraları çekildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memuriyet öncesi rahatsızlık derecesi görevde iken artarsa malulen emekli olunabilir mi?

5510 a tabi memur göreve girmeden önceki rahatsızlığının görevde iken ilerlemesi halinde malulen emekli olabilir mi, bunun için nasıl bir yol izlemeli?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:02
Yazdır
Memuriyet öncesi rahatsızlık derecesi görevde iken artarsa malulen emekli olunabilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510'a tabi memurlar 2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir şekilde memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi 1 gün dahi çalışılan hizmetleri olmayan kamu görevlileridir.
5510'a tabi memurlardan malulen emeklilik şartlarını kazanmada önemli olan malullük durumlarının kesin olarak göreve başlamadan önce olmaması gerekir, şayet bu durumları varsa malulen emeklilik sistemi üzerinden işleme tabi tutulmazlar.
Göreve başlamadan önceki malullük durumlarının kriteri de memurun çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedildiğinin mutlaka SGK Sağlık Kurulunca karar verilmesi gerekir. Şayet göreve başlamadan önce bu şekilde bir tespit yapılırsa memur malulen emekli olamaz.

Bu durumda da, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranlarına göre yaşlılık aylığı bağlanması sistemine tabi tutulurlar. Ve haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde memurun çalışma gücündeki kayıp oranının;
- % 50 ila % 59 arasında olduğu tespit edilirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
- % 40 ila % 49 arasında olduğu tespit edildiğinde de en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
Hizmetlerinin bulunması şartıyla yaş şartı da aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ayrıca, göreve başlamadan önce çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedildiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi durumunda da memurun malulen emeklilik değil de yaşlılık aylığı bağlanması mümkün olabilmekte, bu durumda da memurun en az 10 yıldan beri sigortalı bulunması ve toplam olarak da 1800 gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.
Ancak, memur göreve başladıktan sonra çalışamayacak duruma geldi ve bu durumu da göreve başlamadan önceki hastalığının devamı ise de memurluğa başlamadan önce çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedilmiş olmasının mesleğe başlamadan önce olamayacağı, zira böyle bir durum olsa idi göreve alınması da mümkün olmayacağından göreve başlamadan önce malullük durumu söz konusu olmayacaktır.
Bu durumda memurun yani göreve başlamadan önceki rahatsızlığı olsa dahi bu rahatsızlık çalışma gücünün % 60 ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedecek derecede bir rahatsızlık olmadığından, memur malullük talebinde bulunabileceğini değerlendirmekteyiz.
SGK Sağlık Kurulu memur hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının incelenmesi sonucunda bu rahatsızlık göreve başlamadan önce dahi olsa göreve başlamadan önce çalışma gücünün en az % 60 ından az veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedilmediğinin, ancak görevde iken çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin kararını verirse malullük hükümleri uygulanarak (en az 10 yıldan beri sigortalı olmak + toplam olarak 1800 gün hizmeti olmak şartıylı) aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Malulen emeklilik için gereken yol haritasının ise aşağıda belirttiğimiz şekilde yapılabileceğini söyleyebiliriz;
1- Tam teşekküllü bir hastaneden nihai bir Sağlık Kurulu Raporunun alınması gerekir.
2- Görev yapılan Kurum tarafından raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi, SGK Sağlık Kurulunca da memurun çalışma gücünün en az % 60 ını veya meslekte kazanma gücünü kaybettiğine dair karar verirse malullük aylığının bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.
3- Şayet çalışma gücü kayıp oranının yukarıda belirtilen orandan az olduğuna veya meslekte kazanma gücü kaybı olmadığına karar verir ve
Oran % 40-49 arası olursa 09/12/2010+18 = 09/12/2028 tarihi + 4680 gün hizmetin,
Oran % 50-59 arası olursa 09/12/2010 + 16 = 09/12/2026 + 4320 gün hizmetin,
Tamamlanması şartıyla malullük değil yaşlılık aylığı bağlanabileceğini söyleyebiliriz.

Sonuç değerlendirmemiz olarak; göreve başlamadan önceki rahatsızlığın malul sayılacak derecede bir rahatsızlık olmadığı sürece, sonradan bu rahatsızlığın ilerlemesinden dolayı oluşacak oranın en az % 60 veya meslekte kazanma gücünün kaybedilmesi şartıyla malullük hükümlerinden yararlanılmasının mümkün olacağını değerlendirmekteyiz.
Ayrıca, sağlık konusu tamamıyla tıbbi bir konudur ve sosyal güvenlik işlemlerinde bu raporların son inceleme mercii SGK Sağlık Kuruludur. Bu nedenle, bu durumda olanların, yani tereddütte kalınan hususların öncelikli olarak Kurumlarca SGK ya iletilip alınacak cevaba göre hareket edilmesini tavsiye edebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber