MSB: 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 14:17, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:24
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.