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Alışveriş merkezinde 2 çocuk, güvenlik görevlisini bıçakladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi Muhammet S. (34), T.Ö. (15) ve U.F. (15) tarafından bıçaklandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 15:36, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:37
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Alışveriş merkezinde 2 çocuk, güvenlik görevlisini bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Muhammet S., sürekli olay çıkardıklarını öne sürdüğü T.Ö. ve U.F.'yi dışarı çıkarmak isteyince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Muhammet S. sol bacağından 3 bıçak darbesiyle yaralandı. T.Ö. ve U.F. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, T.Ö. ve U.F.'nin kaçtığı, çevredekilerin güvenlik görevlisine yardım ettiği de görüldü.

Görüntülerden kimleri tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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