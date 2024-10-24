Babacan'dan Erdoğan'a: Bahçeli'nin sözlerine açıklık getirin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kongresi sonrasında yeni yönetim ile gerçekleştirilen ilk toplantıda, Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemde yaptığı açıklamaların netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Babacan, Türkiye'nin bir yolunda olduğunu belirterek, "Ya eski yaralarla devam ediyor ya da Cumhuriyet'in 102. yılında yeni bir yol seçeceğiz. Önümüzde iki seçenek var: Ya eski sorunlarla uğraşmaya devam edip enerjimizi tüketeceğiz ya da sağduyulu bir yaklaşımla yeni bir Türkiye için daha fazla destek kullandık.

1 Ekim'den bu yana yapılan açıklamaların samimiyet testinden geçmediğini savunan Babacan, "İktidarın amacı sadece Meclis'te sayı sağlamak için toplanır. Bahçeli'nin sözlerinin arkasında oluşturulan bir plan var mı, buna da güvenmiyoruz. Cumhur ittifakı, Meclis'te bu açıklamaların ne Anlamanın geldiği açıkça ifade edilir. Erdoğan, arkadaşlarının sözlerine göre getirmelidir" dedi.

Babacan ayrıca, terörle mücadelenin yalnızca ilerlemenin başarılı olduğunu belirterek, özet bir şekilde ele alınmasını vurguladı. "Silahlı mücadele, var olanların ortadan kaldırılması için yeterli değildir. Kalıcı bir çözüm için yapısal güçlerin yanı sıra özet bir stratejiye ihtiyaç vardır" dedi.