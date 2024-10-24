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Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul'u kamu başdenetçisi adayı olarak belirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 16:53, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:54
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Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi

TBMM (AA) - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul'u kamu başdenetçisi adayı olarak belirledi.

Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Karma komisyonda, 127 aday adayı arasından kamu denetçisi adayı olarak seçilecek 12 ismin belirlenmesi için 14 üyeli alt komisyon kuruldu.

Toplantıda, TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek 3 kamu başdenetçisi adayının belirlenmesi için Mehmet Akarca, Mahmut Aytekin, Nurettin Parıltı, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından dört tur seçim yapıldı.

Yeterli çoğunluğun sağlandığı dördüncü tur oylama sonucunda, Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul aday olarak belirlendi.

Kamu başdenetçisi, TBMM Genel Kurulu'nda bu üç aday arasında yapılacak seçimle belirlenecek.

Kurulan alt komisyonda ise 127 aday adayı arasından kamu denetçisi adayı olarak 12 isim belirlenecek. Üst komisyona sevk edilecek 12 isim arasından ise 4 isim kamu denetçisi olarak seçilecek.

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