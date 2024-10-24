Alkollü hakim kaza yaptı, 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Eskişehir- Ankara karayolunda geçen Cumartesi akşamı yaşanan trafik kazasında Yargıtay 10. Ceza Dairesinde Tetkik Hakimi olarak görev yapan GK, otomobili ile aynı istikamette seyreden 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü N. A.'ya arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tetkik hakimi K. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede 75 yaşındaki A.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN GELMİYORUM, BENİ ALAMAZSINIZ'

Polis ekipleri Altınsu'nun ölümüne neden olan Hakim K'u ifadesi vermesi için çağırdı. Ancak K, polis memurlarına, "Ben gelmiyorum, kazayı ben yaptım, motora çarptım, ben gelmeyeceğim, siz beni alamazsınız" dedi.

EN AZ 2.40 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından 16 saat sonra K, avukatı ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. K'tan kaza esnasından alkollü olup olmadığı yönünde kıl, saç ve kan örnekleri alındı. Kazadan 16 saat sonra yapılan Laboratuvar testinde sürücünün 0.22 promil alkollü olduğu Adli Tıp uygulamaları gereğince her bir saatte alkol promil oranının 0.15 azaldığı göz önüne alınarak Şüpheli Tetkik Hakim'in kaza esnasında en az 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Eskişehir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli hakimin kaza sonrası aracından yapılan aramada 33 adet dolu alkol şişeleri ortaya çıktı.