Esenler'de trafik denetimi sırasında polisi şehit eden sanık hakkında iddianame

TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Sponsorlu İçerik
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Esenler'de trafik denetimi sırasında polisi şehit eden sanık hakkında iddianame

Esenler'de trafik denetimi sırasında Muhammet Furkan Yurttaş'ın kullandığı aracın çarpması sonucu polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sürücünün 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 17:17, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:18
Yazdır
Esenler'de trafik denetimi sırasında polisi şehit eden sanık hakkında iddianame

Olay 19 Ağustos Pazartesi günü Esenler'de Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Denetim yapan polis ekiplerine caddede ilerleyen 34 GY 6364 plakalı otomobil önce deneitm yapan polis aralçlarına ardından da görevli polis memuru Mustafa Peksoy'a (27) çarptı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Peksoy'a ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mustafa Peksoy tüm müdahalelere rağmen 22 Ağustos Perşembe günü şehit oldu.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 19 Ağustos Pazartesi günü Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevlilerine 'Trafik kazası yaralı polis memuru' şeklinde ihbar geldiği, ekiplerin olay yerine gittiğinde Muhammet Furkan Yurttaş'ın önce trafik ekibinin aracına ardından Trafik Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuruna çarptığının anlaşıldığı belirtildi. Polis memuru Mustafa Peksoy'un ise, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. İddianamede sürücü Yurttaş'ın Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiğine yer verilerek, polis memuru Mustafa Peksoy'un ölümüne neden olduğu aktarıldı. Sürücünün 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianamenin kabul edilmesiyle sanığın ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber