Esenler'de trafik denetimi sırasında polisi şehit eden sanık hakkında iddianame

Olay 19 Ağustos Pazartesi günü Esenler'de Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Denetim yapan polis ekiplerine caddede ilerleyen 34 GY 6364 plakalı otomobil önce deneitm yapan polis aralçlarına ardından da görevli polis memuru Mustafa Peksoy'a (27) çarptı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Peksoy'a ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mustafa Peksoy tüm müdahalelere rağmen 22 Ağustos Perşembe günü şehit oldu.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 19 Ağustos Pazartesi günü Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevlilerine 'Trafik kazası yaralı polis memuru' şeklinde ihbar geldiği, ekiplerin olay yerine gittiğinde Muhammet Furkan Yurttaş'ın önce trafik ekibinin aracına ardından Trafik Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuruna çarptığının anlaşıldığı belirtildi. Polis memuru Mustafa Peksoy'un ise, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. İddianamede sürücü Yurttaş'ın Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiğine yer verilerek, polis memuru Mustafa Peksoy'un ölümüne neden olduğu aktarıldı. Sürücünün 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianamenin kabul edilmesiyle sanığın ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.