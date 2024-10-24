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Düşük uyku kalitesi, beynin hızlı yaşlanmasına neden olabilir

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, düşük uyku kalitesiyle beynin hızlı yaşlanması arasında önemli bir bağlantının mevcut olduğu tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 23:32, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 23:32
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Düşük uyku kalitesi, beynin hızlı yaşlanmasına neden olabilir

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, düşük uyku kalitesiyle beynin hızlı yaşlanması arasında önemli bir bağlantının mevcut olduğu tespit edildi.

ABD merkezli tıp dergisi "Neurology"de yayımlanan araştırmaya göre, kötü bir gece uykusunun yaşamın ilerleyen dönemlerinde beyin yaşını etkileyebileceği ortaya konuldu.

Araştırmacılar, 15 yıl boyunca yaklaşık 600 kişiyi değerlendirdi. 15 sene önce yaş ortalaması 40 olan katılımcılara uyku alışkanlıkları hakkında, "Genellikle uykuya dalmakta güçlük çekiyor musunuz? Geceleri birkaç kez uyanır mısınız? Çok erken mi uyanırsınız?" gibi sorular soruldu.

Katılımcılar, 5 yıl sonra, sağlıksız uykunun 6 özelliğini belirlemek için tasarlanmış olan ikinci bir anketi doldurdu. "Kötü uyku kalitesi, gündüz uykulu olma hali, uykuya dalmada zorluk, uykuda kalma zorluğu, sabah erken uyanma ve kısa uyku süresi" sağlıksız uykunun özellikleri arasında yer aldı.

Her katılımcı, kaç kötü uyku alışkanlığına sahip olduklarına göre 3 gruptan birine yerleştirildi. Bu alışkanlıklardan hiç birisine sahip olmayan veya sadece birine sahip olanlar düşük grup, iki veya üçüne sahip olanlar orta grup ile dört ve üzerine sahip olanlar yüksek grup olarak nitelendirildi.

İkinci anketten 10 yıl sonra araştırmacılar, katılımcıların beyin yaşlarını belirlemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve çeşitli cihazları kullandı.

Söz konusu sağlıksız uyku alışkanlıklarının çoğuna sahip olan yüksek gruptaki kişilerin ortalama beyin yaşının, düşük gruptakilerden 2,6 yaş daha ileri olduğu tespit edildi.

Orta grubun ortalama beyin yaşının da düşük gruptaki katılımcılardan 1,6 yaş daha ileri olduğu belirlendi.

Çalışmanın yazarlarından olan California Üniversitesinden Prof. Dr. Kristine Yaffe, yaptığı yazılı açıklamada, "Bulgularımız, tutarlı bir uyku programı sürdürmek, egzersiz yapmak, yatmadan önce kafein ve alkolden kaçınmak ve gevşeme teknikleri kullanmak da dahil olmak üzere, beyin sağlığını korumak için uyku sorunlarını yaşamın erken dönemlerinde ele almanın önemini vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından finanse edilen çalışmalarının, yetersiz uykunun beyin yaşlanmasını hızlandırdığını kanıtlamadığını, sadece ikisi arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Araştırmalara göre, çok fazla veya çok az uyuyanların tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, koroner kalp hastalığı ve felç gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riski yüksek bulunuyor.


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