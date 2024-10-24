Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenecek güvenlik toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katılacak.

TUSAŞ'A ALÇAK TERÖR SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetlemişti.

Erdoğan konuşmasında, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" demişti.

İSTANBUL'DA GÜVENLİK ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin ardından Tataristan'ın Kazan şehrinden yurda dönüş yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da bir toplantı düzenlenecek.

Güvenlik zirvesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ele alınacak.