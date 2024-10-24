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Samuray kılıçlı katilin cezası onandı

İstanbul'da Yolda kendi halinde yürüyen mimar Başak Cengiz'i yaklaşık 3 yıl önce samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz'a "takdiri indirim" uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından uygun bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 18:08, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 18:09
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Samuray kılıçlı katilin cezası onandı

ANKARA (AA) - Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul'da yolda kendi halinde yürüyen mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım 2021'de samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasını onadı.

Daire, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Nisan 2022'de verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre Boz'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

Sanık Boz'a, maktul Cengiz'e yönelik eylemi engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunduğu gerekçesiyle verilen 4 yıl hapis cezası ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onandı.

- Evinde çok sayıda kesici delici alet bulunduruyordu

Dairenin kararında Boz'un, "samuray kılıcı" olarak tabir edilen silahla eylemini gerçekleştirdiği, maktul Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte 12 kesici delici alet izine rastlandığı belirtildi.

Sanık Can'ın savunmalarında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu için kolay olmasını gözetip bayan bir şahsa yönelik eylem icra etmeyi kafasına koyduğu" yönünde ifade verdiği aktarılan kararda, sanığın evinde de çok sayıda kesici delici alet bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, olay günü sanık Can'ın evden aldığı samuray kılıcıyla yolda yürüyen Cengiz'e saldırdığı ifade edilerek, maktulün karşı koymasına rağmen Can'ın eylemini sürdürdüğü, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Ağaca'yı da "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

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