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FETÖ elebaşına QR kodlu defin

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün üzerinden dört gün geçmesine rağmen defnedilmedi. Örgüt içinde başa gelme kavgası elebaşının defnedilmesinin önüne geçti. Örgüt yönetiminden "Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin" gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderilirken, cenazeye QR kod'la girilmesine karar verildi. Kişiye özel tanımlı QR kod, örgüt üyelerinin isimlerine tanımlandı...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 18:17, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 18:20
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FETÖ elebaşına QR kodlu defin

Örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları FETÖ elebaşının defninin gecikmesine neden olduğu ortaya çıktı. İçerideki tartışmalar devam ederken birlik görüntüsü verme adına cenazenin ABD saatiyle 11:00'de düzenlenmesine karar verildi.

ÖRGÜT İÇİNDEKİ ÇELİŞKİLER CENAZEYE DE YANSIDI

Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler defin işlemlerine de yansıdı. Örgüt içinde tartışmalar nedeni ile cenaze işlemlerinin gecikmesinin yanı sıra hazırlıklardan da mümkün olduğunca görüntü verilmemeye çalışıldı. Bir taraftan mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması istenirken, örgütün üst düzeylerinin bazıları güvenlik ve gizlilik endişesi nedeni ile bu kadar büyük bir defin işlemine karşı çıktığı öğrenildi.

Ancak bir grubunda defin işlemini gösteri haline getirmeyi hedeflediği belirlendi.

Defin işlemlerinin gizli yapılmasını isteyenler cenaze sürecinde uyulmasını istediği birtakım kuralları kendi haberleşme ağlarında ısrarla vurguladığı ortaya çıktı. Katılacak örgüt mensuplarını tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaya ve tahrik edici konuşmalardan uzak durmaya çağıran örgüt yönetimi "Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin" gibi mesajları haberleşme ağlarına gönderdi.

QR KODLU CENAZE

Örgüt üst yönetimi tedirginlik yaşadıkları için cenazeye QR kod ile girilmesine karar verdi. Kişiye özel tanımlı QR kod, örgüt üyelerinin isimlerine tanımlandı. Defin işlemlerinin açık yapılarak bir gösteriye dönüştürülmesini isteyenler ise cenazenin başka bir boyutu ile ilgilenmeye başladı.

Terör elebaşının defninin tüm dünyaya gösterilmesini amaçlayan bir grubun bunun için canlı yayının hangi örgüt kanallarından yapılacağını da açıkladı. Örgütün kendi içindeki haberleşmelerinde mutlaka Herkul.org vurgusu yapılırken, medya yapılanmasında değişiklik olacağı da yüksek sesle konuşulmaya başladı. Yapılacak düzenleme ile medya ayağında Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu ve Muhammed Yeşilyurt'un etkisinin görülmesinin beklendiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi / Halit TURAN

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