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TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankara'da TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle şehit olan vatandaşlarımız anısına, bu hafta tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kulüplerin sahaya siyah kol bandıyla çıkacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 19:36, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 19:37
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TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." denildi.

Terörün lanetlendiği açıklamada, "Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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