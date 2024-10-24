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IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendiklerini belirterek, para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için erken olacağını ifade etti. Kammer "Geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 20:54, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 20:55
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IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendiklerini belirterek, para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için erken olacağını ifade etti.

IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

AA muhabirinin Türkiye ekonomisine ilişkin sorusu üzerine Kammer, "Geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik." dedi.

Politika değişiminin sonucunda kriz riskine yönelik kırılganlığın bu sürede büyük ölçüde azaldığına işaret eden Kammer, enflasyonun da artık düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti. Kammer, bunların politika değişiminde elde edilen iki büyük başarı olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadelenin "henüz kazanılmadığını" belirten Kammer, "Bu, sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiği ve para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için erken olacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Kammer, gelir politikalarına odaklanılmasını tavsiye etmeye devam ettiklerini kaydederek, Türkiye'de enflasyonla bağlantılı sorunlardan birinin geçmiş enflasyon gelişmelerine dayalı asgari ücret artışları olduğunu ifade etti.

Asgari ücret anlaşmalarının artık yılda bir kez yapılması ve ileriye dönük bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Kammer, böylece bu önlemlerin ikinci tur etkisinin önlenebileceğini aktardı.

Kammer, daha fazla mali ayarlama yapılabileceğini de belirterek, "Mali ayarlama, enflasyon konusunda yardımcı olacaktır ve ayarlama çabasının kredibilitesini her zaman artırır." dedi.

Alfred Kammer, "Genel olarak, Türkiye'deki ekonomi ekibine iyi iş çıkardıklarını söylemeliyim. Bu çalışmanın devam etmesi ve bu politikaların sürdürülmesi gerekiyor. Türkiye halkı için sancılı bir dönem ve politika yapıcılar için zor bir dönem ancak kriz riskini azaltmak ve enflasyonu düşürmek için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

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