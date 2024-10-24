MSB, gemi gezisi ve bando konserini iptal etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin 25-26 Ekim'de Sarayburnu'nda ziyaretlere açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 22:05, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 22:08
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim'de Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur." ifadesi yer aldı.