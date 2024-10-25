TBMM kararları Resmi Gazete'de

25 Ekim 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
25 Ekim 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme
IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere ile Türk askerinin Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 03:34, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 03:35
Yazdır
TBMM kararları Resmi Gazete'de

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere ile Türk askerinin Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücüne, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla verdiği desteğin süresiyle, BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin 31 Ekim'den itibaren 1'er yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili tezkere de kabul edildi. Tezkerede, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir." ifadelerine yer verildi.

Üç tezkere de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber