DEM Parti genel merkezine saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

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