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Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!

Taklit ve tağşiş üretim sebebiyle deşifre edilip ceza verilen şirketlerin ürünleri hala marketlerde ve e-Ticaret sitelerinde satışta. Bakanlık bir taraftan toplatma işlemini sürdürürken, perakendeciler ise vatandaşın iade taleplerini geri çeviriyor...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 08:09, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:21
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Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çok sayıda gıda üreticisinin taklit ve tağşiş yaptığını açıkladı. Şimdiye kadar 700'e yakın firmanın binlerce ürününde tağşiş olduğu belirlendi, 700'e yakın firmanın binlerce ürünü ifşa edildi, firmalara ceza kesildi. Ardından da ürünlerin piyasadan toplatılması için harekete geçildi. Ancak 'ifşa' listesinde yer alan ürünler market raflarında ve e-Ticaret platformlarında satılmaya devam ediyor. Vatandaş "Bunlar neden hala satışta" diye isyan ederken, aldıkları ürünleri iade etmek isteyenlere ise binbir zorluk çıkarılıyor.

MARKET SORUMLU OLMALI
Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Ticaret Bakanlığı, CİMER ve sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiren birçok tüketici "Taklit ve tağşiş ürünler ifşa edildi ama bunlar birçok markette satılmaya devam ediyor. Özellikle e-Ticaret firmalarının tamamında bu ürünler satılıyor. Buna 'dur' denilmeli" diyor. Listedeki ürünlerden daha önce almış olan tüketiciler ise iade için market ve e-Ticaret sitelerine başvurmalarına rağmen geri çevriliyor. Ayak direyen marketleri ve mağduriyetlerini tüketici mahkemesine taşıyan vatandaşlar, acilen bu ürünlerin satıştan kaldırılması için market ve e-Ticaret sitelerine yaptırım uygulanmasını talep ediyor ve "Gıda sahtekarları sağlığımızla oynadığıyla kalıyor. Satışı bile engellenmiyor, olan bize oluyor. Tüm mesuliyet tüketiciye mi yüklenmeli?" diye soruyor.

TÜKETİCİNİN TAZMİNAT HAKKI VAR
Tüketici dernekleri ise "Tüketicinin iade hakkı var. Hatta tazminat hakkı bile doğar. Nihayetinde bu listeler yayınlanalı 20 günden fazla oldu. Market veya e-Ticaret platformları o listedeki ürünleri satıştan kaldırmak zorunda. Bile isteye bunları satmak suç. İade talepleri hızla karşılanmalı. Bu tüketicinin hakkı. Çünkü ürünlerin sağlığı tehdit eder durumda olduğunu devletin kurumları onaylamış. Ürünün fişi olsun olmasın iade alınıp markaya gönderimi sağlanmalı" diyor.

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