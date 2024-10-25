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Tarım yükselişe geçti! Teşvikler meyvesini verdi, ilk üçteyiz

İddiaların aksine, toplam tarım alanı 881 hektar artışla 239,7 milyon dekara çıktı. Kayıtlı çiftçi sayısı 2,3 milyon kişiye yükselirken, fındık, ayva, kiraz, incir, kayısı ve keçiboynuzunda dünya birincisi, birçok üründe ise ilk 3 üretici arasındayız...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 08:12, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:14
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Tarım yükselişe geçti! Teşvikler meyvesini verdi, ilk üçteyiz


Türkiye Gazetesinden Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ'un haberine göre Tarım ve hayvancılık alanındaki üretimin düştüğüne ilişkin iddialara cevap veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam tarım alanının, geçen yıl bir önceki yıla göre 881 bin dekar artışla 239,7 milyon dekar olduğunu açıkladı. Bir milletvekilinin konuya ilişkin yazılı soru önergesini cevaplayan Yumaklı "2023 yılında bir önceki yıla göre; nadas alanı 1,45 milyon dekar daralarak 28,1 milyon dekar, tarla bitkileri ekim alanı 2,16 milyon dekar artışla 167,4 milyon dekar, toplam tarım alanı ise 881 bin dekar artışla 239,7 milyon dekar olarak gerçekleşti" dedi.

Bakanlığın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre çiftçi sayısında da son 5 yılda sürekli artış sağlandığını belirten Yumaklı, "2024 üretim yılı veri girişleri devam etmekte olup 2024 yılı ÇKS kayıtlarında çiftçi sayısı 2 milyon 351 bin kişi. Ayrıca, sisteme kayıtlı arazi miktarında artış sağlandı. 2024 yılı ÇKS'ye kayıtlı ekili alan 165 milyon 126 bin dekar" bilgisini paylaştı. ÇKS Yönetmeliği'nde 18 Kasım 2023'te yapılan değişiklik ile mülkiyet durumuna bakılmaksızın tarımsal üretim yapılan arazilerin taahhütname ile kaydının yapılabildiğini, ÇKS'ye kayıt olamadığı için tarımsal destekler, tarım sigortaları ve hazine faiz destekli kredilerden yararlanamayan üreticilerin de değişiklik sayesinde bu imkanlardan yararlanabildiğini hatırlatan Yumaklı, bu yasal düzenlemeyle önümüzdeki süreçte çiftçi sayısının daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

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