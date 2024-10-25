Vekillere casusluk brifingi!

Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören düzenleme, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Muhalefet tarafından 'etki ajanlığı' olarak nitelendirilen bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu MİT'ten komisyona gelen yetkililer anlattı.

Yetkili "İstihbarat dünyasında casusluk suçu artık bir belgenin alınıp para veya diğer bir çıkar karşılığı bir kişiye verilmesi olarak işlemiyor. Casusluk, diğer istihbarat teşkilatları tarafından bizzat kendileriyle değil; özel sektör, sivil şahıslar kullanılmak suretiyle, üçüncü ülkeler hedef alınmak suretiyle, üçüncü ülkelerde faaliyetler yöneltilmek suretiyle günümüzde yürütülüyor" dedi.

CEZALAR ARTIYOR

Türkiye'de yeni casusluk yöntemleri kullanılarak işlenen suçları örneklerle anlatan MİT yetkilisi, özellikle son beş yılda sadece Doğu ülkeleri açısından değil, pek çok Batılı ülkede de 'casusluk' olarak değerlendirilen fiiller açısından çok büyük bir çeşitliliğe gidildiğini anlattı.

Çeşitli ülkelerde casusluk tanımlamasının değiştirildiğini ve cezaların artırıldığını belirten yetkili "Casusluk faaliyetleri Doğulu ülkeler tarafından Batılı ülkeler üzerinde çok daha yoğun uygulanmaya başladı, bunlar da onu fark ettiği için casusluk faaliyetleriyle ilgili yeni adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı.