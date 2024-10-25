TİGEM 800 arı kovanı alımı yapacak

Konuya ilişkin şartname TİGEM internet sayfasından, Ticaret ve Satın Alma Daire Başkanlığından ve işletmeden görülebilecek. İstekliler ihale dokümanını işletmeden 250 lira karşılığında temin edebilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ihale kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacak. İstekliler teklif tutarının yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek. Kesin teminat, ihale tutarının yüzde 6'sı oranında olacak.

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